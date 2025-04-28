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Dünya
AA 28.04.2025 23:11

ABD, Yemen'in Sana ve Amran kentlerine 7 hava saldırısı düzenledi

ABD'nin, Yemen'in Amran ve Sana kentlerine 7 hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

ABD, Yemen'in Sana ve Amran kentlerine 7 hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları başkent Sana'da Nukm Dağı'nın doğusundaki Berraş bölgesine 4, Amran kentinin Harf Sufyan ilçesine ise 3 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler daha önce yaptıkları açıklamada, ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisine ve İsrail'in işgal altındaki Askalan bölgesinde "kritik öneme sahip bir hedefe" saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler ayrıca, Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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