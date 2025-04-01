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Dünya
TRT Haber 01.04.2025 02:07

ABD, Yemen'e yine hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde iline hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

ABD, Yemen'e yine hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, ABD savaş uçaklarının Hudeyde’ye bağlı Kamaran Adası’na 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Meydana gelen hasar ya da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD, Yemen'in Hudeyde iline hava saldırıları düzenledi

Husiler, Pazar günü ABD'nin Sana'ya düzenlediği 4 hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

15 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatılması talimatı vermişti.

Saldırılarda en az 79 kişinin öldüğü,, 107 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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