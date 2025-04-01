ABD, Yemen'e yine hava saldırısı düzenledi

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, ABD savaş uçaklarının Hudeyde’ye bağlı Kamaran Adası’na 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Meydana gelen hasar ya da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Husiler, Pazar günü ABD'nin Sana'ya düzenlediği 4 hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
15 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatılması talimatı vermişti.
Saldırılarda en az 79 kişinin öldüğü,, 107 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.