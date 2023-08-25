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Dünya
AA 25.08.2023 00:20

ABD Wagner lideri Prigojin'in 'öldürüldüğünü' düşünüyor

ABD Savunma Bakanlığı, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü.

ABD Wagner lideri Prigojin'in 'öldürüldüğünü' düşünüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin'in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde." dedi.

Putin'den Prigojin için taziye: Yetenekli biriydi, ancak hatalar yaptı
Putin'den Prigojin için taziye: Yetenekli biriydi, ancak hatalar yaptı

Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Wagner lideri Prigojin düşen uçakta öldü
Wagner lideri Prigojin düşen uçakta öldü

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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