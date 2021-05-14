Yeni Zelanda öncülüğündeki şiddet içeren çevrim içi aşırılığa karşı düzenlenen küresel kampanyaya ilk kez Beyaz Saray ve teknoloji devleri de katılıyor.

Donald Trump yönetimi kampanyaya katılmayı reddetmişti.

Christchurch Eylem Çağrısı'na katılacaklarını bildiren Beyaz Saray Sözcüsü Jean Psaki, ''Teröristler ve şiddet eğilimli aşırılık yanlılarının interneti radikalleştirmesine karşı koymak ABD için önemli bir önceliktir’’ dedi.

Yaklaşık 50 ülke ile Google, Facebook, Twitter ve Amazon gibi teknoloji şirketleri de toplantıda yer alacak.

Toplantıda aynı zamanda ifade özgürlüğüne saygı duymanın daha iyi yollarını bulmak için çaba harcanacak.

Christchurch saldırısı kampanyanın başlama nedeni oldu

Girişim, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısı sonucunda saldırının sosyal paylaşım platformu Facebook'ta canlı yayın olarak verilmesiyle başlamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkelerindeki sosyal ağlarda yayınlanan ölümcül saldırıların ardından 2019'da kampanya için harekete geçmişti.

Daha somut ilerleme hedefleniyor

Hükümetler ve teknoloji şirketleri, çevrim içi şiddet içeren aşırılık yanlısı içeriği tespit etmek için iş birliği yapıyor.

Ancak çabaların yetersiz olduğunu belirten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, daha somut ilerlemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyor.