Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Şoygu ve Mark Esper, iki ülkenin yürüttüğü askeri faaliyetler esnasında meydana gelen hadiseleri önlemek amacıyla karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve şeffaflıkla ilgili sorunları ele aldı.

İki bakan, dünyanın çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.