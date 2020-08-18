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ABD ve Rusya Savunma Bakanları görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Şoygu ve Mark Esper, iki ülkenin yürüttüğü askeri faaliyetler esnasında meydana gelen hadiseleri önlemek amacıyla karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve şeffaflıkla ilgili sorunları ele aldı.
İki bakan, dünyanın çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: sergey şoygu mark esper abd rusyaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 19:21
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