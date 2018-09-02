ABD ve Japonya'yı doğal afetler vuruyor

ABD'nin Michigan eyaletini bir anda bulutlar kapladı ve daha sonra ortaya dev bir hortum çıktı.

Hızla ilerleyen hortum şans eseri yerleşim yerlerine yakın değildi. Ormanlık alanda hasar meydana getiren fırtınada can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer bölgedekileri olası sele karşı uyardı.

Süper tayfunun Japon kıyılarını vurması bekleniyor

Japonya'da ise uydu görüntüleri yayınlanan ve Salı günü Japon kıyılarını vurması beklenen süper tayfun Jebi için önlemler artırıldı.

Tehlikeli bölgede bulunan 20 bin kişiye tahliye emri geldi. Yetkililer, tayfunun saatteki hızının 260 kilometreyi bulabileceğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber