ABD ve İran saldırıların ardından gerilimi düşürme konusunda anlaştı

Karar, Hürmüz Boğazı ve çevresinde gerçekleşen bir dizi saldırının ardından, her iki ülkenin de birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlaması üzerine geldi.

ABD'li bir yetkili, su yolundaki gemilerin yeniden serbestçe hareket edebileceğini doğruladı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

İran kanadından ise saldırıların durdurulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı, tüm cephelerde askeri operasyonlerin derhal ve kalıcı olarak sonlandırılmasını içeriyordu.

İran, bu kapsamda ticari gemilerin güvenli geçişi için 60 gün boyunca çaba göstermeyi kabul etti. Ancak Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen saldırı ve ardından hafta sonu ABD'nin düzenlediği misilleme hava saldırıları ateşkesi tehlikeye düşürdü.

İran da bu saldırılara Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve gaz sevkiyatı için kritik bir öneme sahip bulunuyor. Bölgede barış arayışları sürerken, ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşması ise Hizbullah'ın tepkisini çekti.

Hizbullah liderliği anlaşmayı reddederek Beyrut yönetimini Lübnan'ın egemenliğine zarar vermekle suçladı.

İsrail ordusu ise anlaşmadan iki gün sonra, pazar günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir tüneli vurduğunu duyurdu.

Tahran yönetimi, daha geniş kapsamlı bir ateşkes anlaşmasının kalıcı olabilmesi için Lübnan'daki çatışmaların tamamen durması gerektiğini vurguluyor.