Hint basınında çıkan haberlere göre, iki ülke 12 Temmuz tarihinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ticaret görüşmelerine başlayacak.

Haberlerde Hint yetkililerin, ABD ve Avrupa Birliği ile ticaret görüşmeleri yapılacağı iddialarını onayladığı belirtildi.

Görüşme bilgisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ı gümrük vergileriyle tehdit etmesi sonrasında geldi.

Görüşmelerde tarafların kimler tarafından temsil edileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasında ticaret gerginliği

Hindistan, Washington'ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından haziran başında çıkarılmıştı.

Bunun üzerine Hindistan, ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, ABD'nin S-400 ve İran konusundaki tutumu ve karşılıklı ticari hamlelerden ötürü gerildiği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA, AA