Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi.

Görüşmede Gürcistan'ın Avro-Atlantik entegrasyonunun iki ülke tarafından da desteklendiği belirtilirken Gürcistan'ın Avrupa Birliğine (AB) üyelik süreci için yürüttüğü reformların ele alındığı aktarıldı.

ABD'nin Gürcistan'daki tartışmalı "yabancı ajan" yasa tasarısının geri çekilmesinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da konu oldu.

Görüşmede, tarafların Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların sürmesi gerektiği ve ülkenin bu yaptırımların baskısını hissetmeye devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtilirken "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.