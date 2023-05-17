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Dünya
AA 17.05.2023 23:24

ABD: Ukrayna’da vurulan Patriot sistemi çalışabilir durumda

ABD’li bir yetkili Ukrayna’da Rusya’nın hedef aldığı Patriot hava savunma sisteminin hafif hasar alsa da şu anda çalışabilir durumda olduğunu açıkladı.

ABD: Ukrayna’da vurulan Patriot sistemi çalışabilir durumda
[Fotograf: AP]

Rusya’nın, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını duyuran üzerine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, Ukrayna’da bir Patriot sisteminin hedef alındığını doğruladı.

Yetkili, yapılan değerlendirmede sistemin hafif hasar aldığının ancak halen çalışabilir durumda olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise 10 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Patriot füzesi ile Rusya’ya ait Kinjal hipersonik füzesini vurduğunu açıklamıştı.

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