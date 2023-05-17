Gana, British Museum'dan altınlarını iade etmesini istedi

BBC'nin haberine göre, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılan Gana'nın Ashanti Kralı Otumfuo Osei Tutu II, British Museum Direktörü Hartwig Fischer'la bir araya geldi.

Tutu, görüşmede, British Museum'dan 1874'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Kumasi'deki Asante Sarayı'ndan kaçırılan altınları iade etmesini istedi.

Fischer ise Gana'ya "altın eserleri ödünç verme olasılığını araştırdığını" ifade etti.

Gana hükümeti, 1974'de dönemin Ashanti Kralı'ndan resmi bir talepte bulunarak 1874, 1896 ve 1900'da İngiliz askerleri tarafından alınan altın parçalar, kıyafet ve diğer değerli eşyaların iadesini istemişti.

British Museum, o tarihten bu yana Gana'daki Ashanti Kralı ve Asante kabilesi kültürünü anlatan Manhyia Saray Müzesi ile olumlu ve sürekli bir işbirliği kurmak için çalıştığını belirtiyor.

Müze, koleksiyonundaki eserleri kaçırıldığı ülkelere iade etmesi için son yıllarda giderek artan bir baskı altında.

Son zamanlarda Nijerya gibi Afrika ülkeleri, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti bu taleplere direniyor.