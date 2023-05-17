Fransa, Holodomor trajedisini "soykırım" olarak kabul etti

Fransız Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Meclis’in ardından Senato da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin'in 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin `soykırım` olarak tanınmasına ilişkin önergeyi 16'ya karşı 327 oyla kabul etti.

Ulusal Meclis, 28 Mart'ta Holodomor'u soykırım olarak tanımıştı.

Kararın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransız Senatosuna teşekkür ederek, “1932-1933 yılında Ukraynalılara yönelik yapılan Holodomor’u soykırım olarak tanıyan Fransız senatörlere adaleti yeniden tesis eden ve milyonlarca kurbanın anısını onurlandıran bu tarihi oylama için çok minnettarım” dedi.

Holodomor nedir?

Holodomor, SSCB hükümeti tarafından 1932-1933'te Ukrayna halkının aç bırakılarak ölüme terk edildiği soykırım olarak biliniyor.

Dönemin SSCB lideri Stalin’in, toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için çeşitli baskılar yaparak açlık ve kıtlık yaşanmasına neden olan Holodomor'da yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybetmişti.