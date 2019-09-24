ABD Hazine Bakanlığı, 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefi için kapsamlı bir paket çalışmasına başladı.

Çelik ve alüminyum başta olmak üzere, Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

Söz konusu pakette, iki ülke ilişkilerini yakından ilgilendiren F-35 ve Patriotlara da yer verilebileceği belirtiliyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ziyareti öncesi, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’in, hazırlanan ekonomi paketi hakkında Türkiye’de ilgili makamlara bilgi verdiği öğrenildi.

Resmi bilgilendirmenin ise önümüzdeki günlerde Ankara’ya iletilmesi bekleniyor.

Ortak çalışma grubu kurulmuştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, nisan ayında Washington’daki temasları kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke ticaret hacminin artırılması yönünde atılabilecek ortak adımlar ele alınmıştı. Ziyaretin ardından iki ülke ticaret bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu kurulmuştu.

Öte yandan Ross’un ziyareti öncesi Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileri, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya gelmiş ve bu hedef doğrultusunda beklentiler masaya yatırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA