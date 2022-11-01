ABD: Tahıl anlaşmasında Türklere güvenimiz sonsuz
ABD yönetiminden Türkiye'nin tahıl inisiyatifindeki rolü ve inisiyatifin geleceği hakkında net açıklama geldi. "Türklere güvenimiz sonsuz" dendi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya'ya anlaşma yükümlülüklerine uyması çağrısında bulundu.
Türkiye ve BM'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve küresel gıda krizinin önüne geçen tahıl inisiyatifinin akıbeti ABD'de tartışılıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın brifinginde, tahıl inisiyatifinin Rusya tarafından askıya alınması gündemdeydi.
"Türklere güvenimiz sonsuz"
ABD yönetimi, Türkiye'nin tahıl inisiyatifindeki öncü rolüne sonsuz güvendiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dünyayı besleyen tahıl anlaşması ile ilgili Türkiye'nin çabalarının değerini bildiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin inisiyatifteki rolünün değerini bildiklerini söyledi. Karadeniz tahıl inisiyatifi konusunda Türklere güvenin sonsuz olduğunu söyleyen Price, "Anlaşma sayesinde dünyaya 9 buçuk milyon ton tahıl dağıtıldı" dedi.
"Rusya yükümlülükleri yerine getirmeli"
Karadeniz Tahıl İnisiyatifinin yerini alacak başka bir girişim olmadığını belirten Price Rusya'ya anlaşmadaki yükümlülüklerine uyması çağrısında bulundu.
ABD yönetimi tahıl anlaşması sayesinde küresel gıda fiyatlarının azaldığına dikkat çekerek inisiyatifin sürmesinin hayati önemde olduğunu açıklamıştı.
Biden yönetimi Rusya'yı gıdayı silah olarak kullanmakla suçlamıştı.
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