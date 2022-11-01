Azerbaycan'da, İran istihbaratının kurduğu "yasa dışı silahlı grup" ifşa edildi
Azerbaycan güvenlik servisi, eylem hazırlığında olan ve İran özel servisi tarafından eğitilmiş bir grup Azerbaycan vatandaşını tespit ettiğini duyurdu. Yakalanan 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, İran özel servisinin kontrolü altında kurulan yasadışı silahlı bir grubu deşifre etti.
Yakalanan 19 kişi hakkında Azerbaycan devlet güvenliğinin çıkarlarına aykırı olarak şiddet yöntemlerini kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Söz konusu Azerbaycan vatandaşlarının ülke sınırları dışında askeri tatbikatlara katıldıkları ve faaliyetlerini İran özel servisinin finanse ettiği tespit edildi.
Yakalananlardan birinin İran büyükelçiliğine ait araçla Azerbaycan’a getirildiği ifade edildi.
Söz konusu araçta çeşitli bölgelerde planlanan gösterilerde kullanılmak üzere baskılı tişörtlerle dökümanların bulunduğu kaydedildi.
Ele geçirilen materyaller arasında şüphelilerin aldıkları eğitimlere ilişkin görüntülerin de bulunduğu açıklandı.
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