Gazeteye konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili de iddialardan duyulan endişeyi dile getirdi.

"Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz" dedi.