Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 23:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
WSJ: İran, Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı düzenleyebilir
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini öne sürdü.
Gazeteye konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili de iddialardan duyulan endişeyi dile getirdi.
"Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz" dedi.
Etiketler: İran ABD Suudi Arabistan Irak
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