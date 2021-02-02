ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, teröristlerin düzenlediği saldırıları kınadı.

ABD'nin son aylarda artan, özellikle de bomba yüklü saldırılardan kaygı duyduğunu belirtti.

"Bu saldırılar, Suriye halkını tehdit ediyor ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.