Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 05:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Suriye'deki terör saldırılarını kınadı
ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın Azez, Bab ve Afrin'de düzenlediği bombalı terör saldırılarını kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, teröristlerin düzenlediği saldırıları kınadı.
ABD'nin son aylarda artan, özellikle de bomba yüklü saldırılardan kaygı duyduğunu belirtti.
"Bu saldırılar, Suriye halkını tehdit ediyor ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: ABD Suriye Savaşı Terör Saldırısı
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