Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya ordusu: Sirte'de Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşandı
Libya'nın Sirte kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışma çıktığı açıklandı.
Libya'nın doğu bölgesinden gelen Tarık Bin Ziyad Taburu, 9'uncu "Kaniyat" Tugayı'nın Sirte'deki karargahına saldırdı.
Kaynaklar, çatışmaların çıktığı bölgeye yoğun silah sevkiyatı yapıldığını belirtti.
Etiketler: Libya
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