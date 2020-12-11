Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 21:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Senatosundan yaptırım kararı
ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırımı da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını kabul etti.
ABD'de, 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’da da kabul edilerek Başkan Trump’ın onayına sunuldu.
Tasarı, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısını da içeriyor.
Tasarıda, Trump'tan Türkiye'ye 30 gün içinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nda yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyor.
Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek
Temsilciler Meclisinden üçte ikiden büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, Senatodan da aynı çoğunlukla geçtiği için Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek.
Etiketler: ABD Son Dakika
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