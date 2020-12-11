Avrupa Birliği (AB) kaynakları, Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin, ilgili aktörlerin masanın etrafında bulunmasını ve görüşme atmosferinin yaratılabilmesini sağlamak için bir forum oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

AB'nin Doğu Akdeniz konusunda gerilimi azaltmak için müzakere kanallarının aynı anda yürütülmesinin önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan kaynaklar, Yunanistan ile Türkiye arasında farklı çalışmaların ve görüşmelerin yapılmasının teşvik edildiğini kaydetti.

Kaynaklar, bu kapsamda, AB'nin kendi içindeki kurumlarıyla, diğer ilgili devletlerle ve Türk mercileriyle "Doğu Akdeniz" konulu çok taraflı konferans teklifi hususunda görüşmeler yaptığını söyledi.

Kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimin çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans davetini sürdürdüğünü ve AB ile Türkiye'nin aynı hedef doğrultusunda çalıştığı bilgisini paylaştı.

AB Liderler Zirvesi öncesinde bazı üye devletlerin kamuoyunda Türkiye'ye yönelik kapsamlı yaptırım şeklinde bazı beklentileri dile getirdiğine işaret eden kaynaklar, ancak bunların sonuçlara yansımadığının görüldüğünü kaydetti.