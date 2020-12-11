Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Duleymi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldiğini ifade etti.

Görüşmede Irak'taki FETÖ okullarına değinildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Irak Eğitim Bakanı Duleymi'ye, FETÖ okullarının mezunlarının Türkiye'de üniversitelere kabullerinin mümkün olmadığını anlattım. Bu okulların en kısa zamanda kapatılarak, geniş üniversite burs imkanı sunan Türkiye Maarif Vakfı okullarına yönelinmesi gerektiğini vurguladım."