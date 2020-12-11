Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanlar Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde kabullerinin mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Duleymi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldiğini ifade etti.
Görüşmede Irak'taki FETÖ okullarına değinildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:
"Irak Eğitim Bakanı Duleymi'ye, FETÖ okullarının mezunlarının Türkiye'de üniversitelere kabullerinin mümkün olmadığını anlattım. Bu okulların en kısa zamanda kapatılarak, geniş üniversite burs imkanı sunan Türkiye Maarif Vakfı okullarına yönelinmesi gerektiğini vurguladım."
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Irak
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