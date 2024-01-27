ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

ABD Senatosunda dış ilişkilerle ilgili en üst düzey isim olan Demokrat Senatör Cardin, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cardin, Türkiye'ye F-16 satışının İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasına bağlı olduğunu daha önce belirttiğini hatırlatarak, şimdi bu koşulun yerine gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Biden yönetiminden kendilerine söz konusu F-16 satışına ilişkin resmi bildirim geldiğinde bu satışı onaylayacağını ifade eden Cardin, söz konusu süreçte yönetimle birçok görüşme yaptıklarını belirtti.

ABD'li senatör, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin halen bazı endişelerinin olduğunu, ancak Biden yönetimi ile Ankara arasındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir istikamette geliştiğini görmekten dolayı umutlu olduğunu belirtti.

Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, yabancı ülkelere silah satışına ilişkin yönetimin bildirimi gönderdiği ve satışları değerlendiren Kongre komiteleri olması sebebiyle önem taşıyor.

"Türkiye bir NATO müttefiki olarak bölgede kritik bir rol oynuyor"

Cardin, Benim Türkiye'nin F-16 uçağı satın alma talebini onaylamam, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına bağlıydı. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bölgede kritik bir rol oynuyor. Türkiye ile ilişkilerimizde bu yeni fasılı başlatmayı, NATO ittifakını genişletmeyi ve Rusya'nın saldırganlığına karşı koymak için küresel müttefiklerimizle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

ABD Kongresinin, Türkiye'ye F-16 satılmasına ilişkin resmi bildirimin ardından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süresi bulunuyor. Bu süre içinde bir itiraz gelmezse satış gerçekleşmiş olacak.

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi

İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan ilgili yasal düzenleme önce TBMM'de kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.