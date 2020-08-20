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ABD Senatosunda ikinci COVID-19 vakası
[Fotoğraf: AA]
ABD'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi Bill Cassidy, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını duyurdu.
ABD Senatosunda COVID-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Martta COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.
Etiketler: abd Bill Cassidy koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 23:52
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