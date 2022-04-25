Austin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile pazar akşamı Ukrayna'ya basına bilgi vermeden ziyaret gerçekleştirdi.

İkili, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

"ABD 15 ülke için 713 milyon dolardan fazla Dış Askeri Finansman sağlamayı planlıyor"

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken, Zelenskiy'ye ABD'nin Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 ülke için 713 milyon dolardan fazla Dış Askeri Finansman (FMF) sağlamayı planladığını söylediği kaydedildi.

Bu finansman paketinde 2022 tarihli Ukrayna Ek Tahsisat Yasası gereğince Ukrayna'ya sağlanacak 650 milyon dolarlık finansmanın da dahil olduğu bildirilen açıklamada, bu paketin de 322 milyon dolardan fazlasının Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya'nın operasyonuna karşı koymak için askeri yardım olarak sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Ek olarak, Bakan Blinken Başkan Zelenskiy'ye, Bakanlığın 24 Nisan'da Kongre'ye Ukrayna için standart dışı mühimmat için 165 milyon dolara kadar Dış Askeri Satış bildirimi yaptığını söyledi" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna dönüşünde Blinken ve Austin Polonya'da ABD basınına konuştu

İki ABD'li bakan Kiev ziyareti dönüşü Polonya'da ABD basın kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın şu anda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi Bridget Brink'i Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdiğini hatırlatarak, "Amerikan diplomatların gelecek haftadan itibaren Ukrayna'ya döneceğini" söyledi.

ABD'li Bakan, "Diplomatlar Kiev'deki büyükelçiliği yeniden açmaya yönelik süreci başlatacak. Bunun birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum, beklentim bu. Görüşmelerini yapıyoruz, dikkatli, başta personelimizin güvenliğini düşünerek yapıyoruz" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına yönelik Washington'un stratejisine değinen Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamaya koyduğumuz, Ukrayna'ya büyük destek, Rusya'ya karşı büyük baskı, bu çabalara katılan 30'dan fazla ülke ile dayanışma stratejisi gerçek sonuçlar doğuruyor ve Rusya'nın savaş hedefleri konusunda başarısız olduğunu, Ukrayna'nın başarılı olduğunu görüyoruz. Rusya, Ukrayna'yı tamamen boyunduruk altına almak, egemenliğini elinden almak, bağımsızlığını elinden almak gibi ana hedefler peşindeydi. Bu başarısız oldu. Ordusunun ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaya çalışıyor. Elbette tam tersini görüyoruz. Çarpıcı biçimde düşük performans gösteren bir ordu; yaptırımlar sonucu Rusya'dan kitlesel bir göç, yani karmakarışık bir ekonomi gözlemliyoruz."

Blinken, son zamanlarda oldukça bölünmüş olan NATO'nun bu savaş sayesinde yeniden kenetlendiğini, hatta üyelik için ülkelerin başvurmaya başladığını gördüklerini söyledi.

"Rusya'nın zayıfladığını görmek istiyoruz"

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Austin de Ukrayna'da ölenler için Zelenskiy'e taziyelerini ilettiğini belirtti ve "Ayrıca profesyonelliklerine ve demokrasilerini savunmaya olan bağlılıklarına olan hayranlığımızı dile getirdik. Bunu yerinde görmek olağanüstüydü" dedi.

Rusya'nın oldukça büyük kayıplar verdiğini, Rus ordusunun ekipman, silah ve asker kaybını kolay kolay telafi edemediğini anlatan Austin, "Ukrayna'nın egemen bir ülke, egemen topraklarını koruyabilen demokratik bir ülke olarak kaldığını görmek istiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.