Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'le görüşmesini değerlendirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaptı.

Zelenskiy paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'ya yardımları için ABD'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Blinken ve Austin'le, Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları, mali destekleri ve güvenlik garantilerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüştük." bilgisini verdi.

[Fotoğraf: Reuters]