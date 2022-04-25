Yetkililer yabancı ülke elçilik binalarının da bulunduğu 3.45 milyon nüfuslu Chaoyang mahallesinin sakinlerine bölgeyi terk etmemeleri ve temel ihtiyaçlar dışında evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Nüfusu 25 milyon olan Şangay kentindeki kadar sert tedbirlerin devreye alınacağından kaygılanan kent sakinleri ise gıda stoklamaya başladı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre cuma gününden bu yana 47 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, vakaların yarısından fazlası Chaoyang'da bulunuyor.

Chaoyang mahallesinin tüm sakinlerine bir hafta içinde üç ayrı koronavirüs testi yapılacak.

Yetkililer ayrıca toplu faaliyetler ile özel derslerin sıklığının azaltılmasını istedi.

Bazı konut binalarına giriş çıkış yasaklanmış olsa da, marketler ve okullar kapatılmadı.

Çin'deki vaka sayıları dünyanın geri kalanında gözlenenlere göre çok daha düşük olsa da, kalabalık kentlerde vakaların hızla yayılacağından endişelenen hükümet koronavirüse karşı aniden sıkı tedbirler başlatabiliyor.