Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Polonya'nın güneyinde 2 kömür madenindeki grizu faciasında ölü sayısı 12'ye çıktı.
Yetkililer, Borynia-Zofiowka madeninde meydana gelen grizu patlaması sonrasında 6 madencinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 madencinin arandığını açıkladı.
Birçok patlamanın gerçekleştiği Pniowek kömür madeninde ise 6 işçinin hayatını kaybettiği, kayıp 7 işçi için arama kurtarma faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.
Bytom şehrindeki Maden Kurtarma Merkezini ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 80 bin maden işçisinin çalıştığı Polonya kömür endüstrisi için “kara bir hafta” yaşandığını belirtirken kurbanların ailelerinin devlet desteği alacağını söyledi.
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