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Dünya
TRT Haber 18.05.2023 00:33

ABD savaş gemisi GKRY'de: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tepki gösterdi

ABD donanmasına ait Arleigh Burke savaş gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etti. Gemisinin Rum limanına demirlemesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tepki gösterdi. TRT Haber’e açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, atılan adımların tansiyonu yükseltebileceği uyarısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaklaşık kırk yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

Rum askerlerine eğitim veren Washington yönetimi, şimdi de Arleigh Burke savaş gemisini Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Limasol Limanı'na gönderdi.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasına yönelik ortak taahhüdün güçlendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi

Amerikan savaş gemisinin ziyaretine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tepki gösterdi.

TRT Haber’e açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin silah ambargosundan sonra attığı adımların doğru olmadığını söyleyerek "Bu adımlar tansiyonu artırıcı, güven ortamını dinamitler" dedi. 

"Barıştan yanayız, çatışma kültürü istemiyoruz"

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman barıştan yana olduklarını vurgulayarak, "ABD, Kıbrıs’ta gerçekten eşitlik temelinde bir anlaşma istiyorsa, ki istediklerini söylüyorlar, o zaman bu yapılanlar doğru değildir. Kıbrıs’ta çatışma kültürü istemiyoruz’’ ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış ve huzurun geldiğini kaydetti; Amerikalı yetkililere "Silahlanmalar, savaş gemilerinin Rum limanlarına demirlemeleri Kıbrıs’ta barışa hizmet etmez’’ uyarısı yaptı.

"GKRY uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ediyor"

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Amerikan savaş gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretine tepki gösterdi

Bakanlıktan yapılan Yazılı açıklamada "ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine askeri desteğini artırarak devam ettirmesi, Doğu Akdeniz'de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

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