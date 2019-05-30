ABD Savunma İstihbarat Dairesi Başkanı Robert P. Ashley, Rusya’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmayı ihlal ederek düşük seviyeli nükleer denemeler gerçekleştiriyor olabileceğini söyledi.

Washington’daki düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsünde yapılan bir toplantıda konuşan Ashley, "ABD, Rusya’nın nükleer deneme anlaşmasına uymadığına inanıyor. Bizce Ruslar, anlaşmanın koyduğu sıfır verim sınırını aşan düşük seviyeli nükleer denemeler yürütme kapasitesine sahip" dedi.

Rusya hükümetinden henüz bir cevap gelmedi ancak Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Shamanov, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, Ashley'nin “daha ​​sorumsuz bir açıklama yapamayacağını” söyledi.

1996’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması’na Rusya 2000 yılında taraf olmuştu.

23’üncü yılına giren anlaşmayı ABD dahil 8 ülke hala imzalamış ve onaylamış değil. Bu ülkeler Çin, İsrail, İran, Kuzey Kore, Mısır, Hindistan ve Pakistan. Bu nedenle anlaşma hala yürürlüğe giremedi ve bağlayıcılık kazanmadı.

Kaynak: Reuters