Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bazı gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Kiev yakınlarında önceki gün oldukları noktada olduğunu ve önemli bir ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Pentagon yetkilisi, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 450’den fazla füze fırlattığını açıkladı.

"Rus kuvvetleri onlardan beklendiği kadar müşterek kuvvet ve kabiliyetlerini entegre etmiş görünmüyorlar."

Yetkili, Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra planlama ve entegrasyonunun bulunmamasının da ilerlemenin yavaş olmasına etkili olduğunu vurguladı.

"Sınıra yığınak yaptığı güçlerin yüzde 82’si Ukrayna'da"

Rusya’nın sivil hedeflere de saldırı düzenlediğini gördüklerini belirten yetkili, "En azından medya kuruluşlarına yönelik saldırıları bilerek yaptılar" diye konuştu.

Pentagon yetkilisi, Rusya’nın şu aşamada sınıra yığınak yaptığı güçlerin yüzde 82’sini Ukrayna topraklarına soktuğunu söyledi.

Rusların Azak Denizi'nin kıyılarından kuzeye Mariupol’a ilerlediğini anlatan yetkili, yine Rus birliklerin Donetsk bölgesinden de bu liman kentine ilerlediğini açıkladı.