ABD'de polis şiddetinin hedefinde bu kez bir öğrenci vardı. Okuldan uzaklaştırma cezası alan 16 yaşındaki lise öğrencisi Dnigma Howard, okulu terk etmek istemedi.

Okul yönetiminin ihbarı üzerine, devreye polis girdi. Ancak polis, sorunu çözmek için şiddete başvurdu.

Polis önce öğrenciyi merdivenden aşağı sürükledi. Boğuşma alt katta, yumruklu ve tekmeli saldırıyla devam etti. Hatta şiddetin dozunu artıran polisler, öğrenciye elektro şok tabancası ile müdahale etti.

O sırada okulda bulunan öğrencinin babası, polisin uyarısı nedeniyle kızına yardım edemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis memurları duruşmada, "Önce o bize saldırdı" dedi. Uzaklaştırma cezasına rağmen okulu terk etmediğini, kendilerine tekme atıp, ısırdığını ve tükürdüğünü iddia etti.

Gerçeği ortaya çıkaran ise okulun güvenlik kamerası kayıtları oldu. Mahkeme öğrenciyi haklı buldu.

Kaynak: TRT Haber