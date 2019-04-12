İsviçre devleti, kıtlık döneminde çok faydalı olduğunu düşünerek 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra kahve depolamaya başladı. Uygulama bugüne kadar da devam etti.

Ancak yıllar sonra İsviçre hükümeti faydalı olacağını düşünerek başladığı bu uygulamaya son vermeyi planlıyor. Gerekçe ise aslında kahvenin bir yararı olmadığı iddiası.

Depolarda 15 bin 300 ton kahve var. Bu ise yılda kişi başına 9 kilogram kahve tüketen İsviçrelilere ancak 3 ay yetiyor..

Stoklamanın bırakılması önerisi kamuoyuna sunuldu. Yedeklemenin bırakılacağı tarihin 2022 olacağı açıklandı.

Halkın tepkisinin Kasım ayındaki oylamayı etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters