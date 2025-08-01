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Dünya
Independent 01.08.2025 07:00

ABD, ölümcül virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin'e seyahat uyarısı yapacak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Çin’de hızla yayılan chikungunya virüsü nedeniyle ülkeye seyahat edecek vatandaşlar için uyarı yayımlamaya hazırlanıyor.

ABD, ölümcül virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin'e seyahat uyarısı yapacak

Bloomberg’in aktardığına göre, temmuz başında tespit edilen ilk vakanın ardından Çin genelinde yaklaşık 5 bin vaka kayıtlara geçti.

Bu vakaların neredeyse 3 bini, Hong Kong’a komşu olan Guangdong Eyaleti’nde sadece son bir haftada bildirildi.

16 ülkede 240 bin vaka, 90 ölüm

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, yıl başından bu yana en az 16 ülkede 240 bin chikungunya vakası görüldü; 90 kişi hayatını kaybetti.

CDC’den The Independent’a yapılan açıklamada, "Guangdong Eyaleti'ndeki chikungunya salgınının boyutu ve yayılımı değerlendiriliyor" denildi. CDC’nin uyarı yayımlaması halinde bu, Çin’e yönelik resmi bir seyahat sağlık bildirimi anlamına gelecek.

Sivrisinek ısırığıyla bulaşıyor, seyahatle yayılıyor

Chikungunya virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’da daha önce salgınlara neden olan virüs, seyahat eden enfekte bireyler aracılığıyla henüz etkilenmemiş bölgelere de yayılabiliyor.

Enfeksiyon genellikle yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrısı ile başlıyor. Diğer belirtiler arasında baş ağrısı, kas ağrısı, eklem şişmesi ve deri döküntüsü yer alıyor. Ağır vakalarda kalıcı eklem hasarı ve uzun süreli fiziksel sakatlık riski de bulunuyor.

Tedavisi yok, korunma şart

Chikungunya için henüz onaylı bir tedavi ya da aşı bulunmuyor. Uzmanlar, seyahat edecek kişilere sivrisinek ısırıklarından korunmak için önlem almalarını tavsiye ediyor:

Uzun kollu giysiler

Böcek kovucu spreyler

Sinek teli olan konaklama yerleri

Gündoğumu ve günbatımında dışarıda bulunmaktan kaçınmak

DSÖ’den küresel alarm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yaptığı açıklamada chikungunya virüsünün yeniden küresel bir salgına dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu. DSÖ yetkilisi Dr. Diana Rojas Alvarez, 119 ülkede yaklaşık 5.6 milyar insanın bu virüse maruz kalabileceği risk bölgelerinde yaşadığını söyledi.

2004’ten bu yana virüsün genetik olarak daha kolay yayılmasını sağlayan mutasyonlar geçirdiği, bu yüzden salgınların hem daha sık hem de daha geniş alanlara yayıldığı vurgulanıyor.

CDC'nin seyahat uyarısını önümüzdeki günlerde resmen yayımlaması bekleniyor. Çin'e seyahat edecek kişilerin güncel uyarıları ve önerileri dikkatle takip etmeleri tavsiye ediliyor.

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ABD Çin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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