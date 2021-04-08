Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AP
ABD-Meksika sınırındaki refakatsiz çocukların sayısı martta rekor kırdı
[Fotoğraf: Reuters]
Mart ayında ABD-Meksika sınırı boyunca, refakatsiz yolculuk yapan ve ABD sınır devriye ekiplerince bulunan göçmen çocukların sayısı 19 bine yaklaştı.
ABD-Meksika sınırındaki göçmen çocukların sayısı günden güne endişe verici boyuta ulaşıyor.
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi, geçen ay söz konusu sınırda 18 bin 890 refakatsiz çocukla karşılaşıldığını bildirdi. Bundan önceki rekor sayı, 11 bin 475 ile Mayıs 2019'da kaydedilmişti.
Şubat ayında 9 bin 457 olarak bildirilen refakatsiz çocuk sayısı, Mart 2020'de ise 3 bin 221 idi.
Toplam sayı 168 bini aştı
Sınır Muhafaza birimi, mart ayında güney sınırında toplam 168 bin 195 göçmenle karşılaşıldığını bildirdi. Daha önce en yüksek aylık toplam sayı, Mart 2001'de 170 bin 580 olarak kayıtlara geçmişti.
Söz konusu rakamlar, 2009 yılından bu yana yetkililer tarafından paylaşılıyor.
Etiketler: ABD Düzensiz Göçmenler Meksika
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