ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşların ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Jinan, Shenzhen, Wuxi ve Zhengzhou Ulusal Süper Bilgisayar Merkezleri ile Shanghai Yüksek Performanslı Entegre Devre Tasarım Merkezi, Sunway Mikroelektronik ve Tianjin Phytium Bilgi Teknolojisi şirketinin kara listeye eklendiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, ihracat kontrollerine tabi tutulacak söz konusu kuruluşların, Çin'in askeri aktörlerini, istikrarı bozan askeri modernizasyon çabalarını ve kitle imha silahlarına yönelik programlarını destekleyen faaliyetlerde yer aldığı kaydedildi.