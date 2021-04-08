Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı
ABD, Çin'in askeri modernizasyon çabaları ve kitle imha silahları programlarını destekledikleri gerekçesiyle 7 Çinli teknoloji merkezi ve şirketinin kara listeye ekledi.
ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşların ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğinin belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, Jinan, Shenzhen, Wuxi ve Zhengzhou Ulusal Süper Bilgisayar Merkezleri ile Shanghai Yüksek Performanslı Entegre Devre Tasarım Merkezi, Sunway Mikroelektronik ve Tianjin Phytium Bilgi Teknolojisi şirketinin kara listeye eklendiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, ihracat kontrollerine tabi tutulacak söz konusu kuruluşların, Çin'in askeri aktörlerini, istikrarı bozan askeri modernizasyon çabalarını ve kitle imha silahlarına yönelik programlarını destekleyen faaliyetlerde yer aldığı kaydedildi.
Etiketler: ABD Çin ABD-Çin İlişkileri
Sıradaki Haber
Hindistan'da rekor: 1 günde 126 bin 789 vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz