ABD Kongre üyesinden "İsrail'de haksız yere tutulan Filistinlilerin özgürlüğü" çağrısı

Tlaib, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'de haksız yere tutulan Filistinlilerin durumuna dikkati çekti.

ABD Kongre üyesi Tlaib, "İnancı ya da etnik kökeni fark etmeksizin tüm masum siviller serbest kalmalı ve aileleriyle kavuşmalıdır. Tüm esirlerin yanı sıra İsrail hükümeti tarafından hiçbir suçlama ya da yargılama olmadan tutuklanan masum sivillerin de serbest bırakılması için çağrılarımı sürdüreceğim." ifadelerini kulandı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim öncesinde 1310 Filistinlinin olduğuna işaret eden Tlaib, "Her yıl ortalama 500-700 çocuk İsrailli güçler tarafından tutuklanıyor. Filistinli çocuklar, genellikle evlerinden zorla alınıyor ve ayrı bir askeri yargı sistemi içinde İsrail'in apartheidına maruz kalıyor. Çocuklara yönelik kötü muamele çok yaygın ve sistematik." değerlendirmesinde bulundu.

Tlaib, İsrailli sivillerin serbest kalmasını desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımdan da aynı talebi, hiçbir yargılama ya da suçlama olmadan İsrail tarafından tutulan Filistinli siviller için yapmalarını istiyorum. Bunu yapmamaları, onların Filistinlileri eşit hak, özgürlük ve insan onurunu hak eden insanlar olarak görmeyi reddetmelerinin bir göstergesidir."