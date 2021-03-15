Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Kongre baskınının ardından, FBI ve diğer yetkili kurumların soruşturmaları sürüyor.

Washington Post'un haberine göre, Kongre polisi Brian Sicknick'in öldürülmesiyle ilgili olarak Julian Elie Khater ve George Pierre Tanios isimli 2 kişi 14 Mart Pazar günü gözaltına alındı.

Şüphelilere 9 suç isnat edildi

Söz konusu 2 kişiye, aralarında "Brian Sicknick'e tahriş edici kimyasal ile saldırma" suçunun da olduğu toplam 9 suç isnat edildi.

Khater'in Pennsylvania, Tanious'un ise West Virginia eyaletlerinde ikamet ettiği ve buralarda gözaltına alındıkları açıklandı.

20 yıl hapis cezası alabilirler

Şahısların suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri vurgulandı.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı. Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.