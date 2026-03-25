ABD, İran sınırına binlerce ek asker sevk ediyor

Reuters'a konuşan konuya yakın iki kaynak, bu sevkiyatın 18 Mart'ta gündeme gelen ve ABD seçeneklerini İran toprakları içindeki operasyonları da kapsayacak şekilde genişleten ek asker konuşlandırma planının bir parçası olduğunu belirtti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Fort Bragg merkezli askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye gideceğini veya bölgeye ne zaman varacaklarını belirtmedi.

ABD ordusu konuyla ilgili soruları Beyaz Saray'a yönlendirirken, Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly tüm duyuruların Pentagon tarafından yapılacağını ifade etti.

Kelly, Başkan Trump'ın her zaman tüm askeri seçenekleri elinde bulundurduğunu vurguladı.

Kaynaklardan biri, henüz doğrudan İran içine asker gönderme kararı alınmadığını ancak bu sevkiyatın bölgedeki potansiyel gelecek operasyonlar için kapasite artırımı sağlayacağını dile getirdi.

Pentagon'un bölgeye 3 bin ila 4 bin arasında asker göndermesi bekleniyor.

Bu sevkiyat, geçtiğimiz günlerde USS Boxer amfibi hücum gemisiyle gönderilen binlerce deniz piyadesi ve denizcinin ardından gelen en büyük takviye olarak kayıtlara geçiyor.

Ek kuvvetler gönderilmeden önce bölgede yaklaşık 50 bin ABD askeri bulunuyordu.

Takviye haberi, Trump'ın İran ile "verimli" görüşmeler yapıldığını söyleyerek enerji tesislerini bombalama tehdidini ertelemesinden sadece bir gün sonra geldi.

Ancak Trump'ın açıklamalarına rağmen İran tarafı herhangi bir görüşme yapıldığını reddetmeyi sürdürüyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı askeri operasyonlardan bu yana İran içinde yaklaşık 9 bin hedefin vurulduğu bildiriliyor.