AA 25.03.2026 06:24

Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahale ettiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarını önlemesinden kaynaklandığı duyuruldu.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı da kısa bir süre önce, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 6 İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Kuveyt İran İnsansız Hava Aracı (İHA)
