Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, İran ile Basra Körfezi'nde artan askeri gerilim nedeniyle diplomatik temsilcilikte elzem ve acil görevlerde bulunmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği belirtildi.

Talimat, Washington yönetiminin, geçen hafta İran'ın ve bölgede onun adına hareket eden güçlerin, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılar planladıklarının tespit edildiğini açıklamasının ardından geldi.

Büyükelçilik: Irak'ı terk edin

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaş ve çalışanlarının Irak'ı terk etmelerini isteyerek izlenmesi gereken bazı talimatlar yayımladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta bulunan ABD'li vatandaşlar ve büyükelçilik personelinin en yakın zamanda ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

"Irak'ın içinde yer alan ABD'li iş yerlerinden uzak durun." denilen açıklamada, güncel bilgiler için yerel basının izlenmesi tavsiyesi yapıldı.

Irak'taki ABD'li vatandaşlara yönelik açıklamanın devamında, "Kişisel güvenliğinizi gözden geçirin. Ortamla ilgili bilgi sahibi olmaya devam edin. Irak'a seyahat tavsiyelerinin tamamını gözden geçirin. Tehlikeye maruz kalan bölgelere ziyaret için büyükelçiliğimizin sitesine müracaat edin." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik pazar günü yayımladığı açıklamada, ABD vatandaşlarına "artan gerilimler nedeniyle" Irak'a seyahat uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA