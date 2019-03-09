Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen, ABD ile yapılan müzakerelerin iyimser olduğunu ancak meydana getirilecek herhangi bir ticaret mekanizmasının eşit ve adil olması gerektiğini belirtti.

ABD-Çin müzakere süreci

ABD ve Çin liderleri, 2018 Aralık ayında, devam eden ticaret savaşına 90 günlük bir ateşkes kararı almış ve müzakerelere başlanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trump, "ABD; Çin ile ticaret müzakereleri kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, kur gibi yapısal meseleler üzerinde azımsanmayacak bir yol katetmiştir. Bu verimli sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart’ı erteliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, müzakerelerin ilerlemesi ve sonuç alınması halinde, anlaşmayı tamamlamak ve nihai sonuç almak için Çin Başbakanı Xi Jinping ile Florida’da bir araya geleceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters