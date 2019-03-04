The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD ile Çin arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, nihai ticaret anlaşmasını 27 Mart civarında yapılacak bir zirvede onaylayabilir.

Sekiz aydır devam eden ticaret savaşında, ABD Çin'den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne ceza niteliğinde gümrük vergisi uygularken, Pekin de ABD'den ithal soya fasulyesi ve diğer ürünler de dahil olmak üzere 110 milyar dolar değerinde gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.

ABD ve Çin'in bu karşılıklı adımları finansal piyasaları sarsmış, üretim tedarik zincirlerini aksatmış ve ABD'nin tarım ürünleri ihracatını düşürmüştü.

Trump yönetim yetkilileri, Trump ve Şi'nin Florida'da önümüzdeki haftalarda yapılacak bir zirvede anlaşmaya "varmalarını" beklediklerini söylediler.

Görüşmelere yakın kaynağa göre, zirve için tarih belirlenmedi, ancak Pekin olası zirve için 20 Mart civarında 10 günlük dönemi belirledi.

Kaynak: AA