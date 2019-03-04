Olay, Brooklyn bölgesindeki 60. Sokakta yaşandı. Bir mağazanın dışındaki çöp torbaları arasında uyuyan ve yaşları 41-61 arasında değişen 4 evsiz, bölgede hırsızlık yapan kişilerin saldırısına uğradı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızların evsizleri sert şekilde tekmelediği ve yerde sürüklediği görüldü.
Beyaz bir çarşafın altına saklanan evsizlerden biri defalarca tekmelendi.
Polis, geçtiğimiz ayın sonunda yaşanan olaya dair görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak arama çalışması başlattı.
Evsizlerden birinin aldığı şiddetli darbeler nedeniyle komaya girdiği açıklandı.
Kaynak: Daily Mail