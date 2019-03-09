Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro savunma alanında iş birliği, ticaret politikaları ve Venezuela'daki siyasi durumu ele alacak.

Açıklamada, Venezuela'ya insani yardımların ulaştırılmasında Brezilya'nın oynayabileceği muhtemel rolün de Trump ile Bolsonaro arasında görüşüleceği de ifade edildi.

"Brezilyalı Trump"

Sağcı yönelimiyle bilinen ve "Brezilyalı Trump" olarak da adlandırılan Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesinin ardından Trump kendisini ilk arayan liderler arasında yer almış ve Trump'ın bu yaklaşımı ABDkamuoyunda tepki çekmişti.

İki ülke arasında son dönemdeki ilişkiler gözle görülür şekilde mesafe katederken, özellikle Venezuela konusunda iki ülke arasındaki iş birliğinin sonuçları merak ediliyor.

Brezilya yönetimi, ABD'den Venezuela'ya gönderilen insani yardımların ülkeye girişi noktasında yardımcı olacağını bildirmiş ancak Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri eyleme ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA