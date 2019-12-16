Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin’i, bir buçuk yıldan uzun süredir karşı karşıya getiren ticaret savaşına çözüm arayışı sonuç verdi.

Ancak tarafların uzlaşma sağladığı “Birinci kademe” anlaşmanın kapsamı, beklendiği gibi sınırlı.

Washington ve Pekin, ilk adımı, ticari savaşta karşılıklı koza dönüşen “gümrük vergileri” başlığında attı.

Kritik tarih olan 15 Aralık’ta Amerikan yönetimi 160 milyar dolarlık Çin malına gümrük vergisi artışını uygulamaya koymadı, erteleme yoluna gitti.

Pekin de misilleme niteliğinde olan ve Amerikan otomobillerine yüzde 25 gümrük vergisi içeren planı erteleme kararı aldı.

Washington’un 120 milyar dolarlık Çin malına Eylül ayında uygulamaya başladığı gümrük vergisinin oranını yarı yarıya azaltması da anlaşma kapsamında.

Bu süreçte Çin, Amerikan ürünlerini satın almaya hız verecek.

Enerji ve tarım ürünleri de bu kapsama dahil.

Anlaşma, patent, ticari marka ve telif hakları konusunda Çin’in daha güçlü yasal koruma sağlamasını da içeriyor.

Kaynak: AP, Reuters