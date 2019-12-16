İrlanda merkezli "Irish Times" gazetesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan Libya üzerine hazırlanmış bir uzmanlar raporuna dayandırdığı haberine göre, İrlanda donanmasının envanterinden çıkardığı "LE Aisling" isimli savaş gemisi, önce Hollandalı bir aracı kurum tarafından satın alındı, sonrasında ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir firma, bu gemiyi Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu delerek Halife Hafter'e sattı.

Raporda, İrlanda'nın 110 bin euro'ya elden çıkardığı geminin Hollandalı firma tarafından BAE'li şirkete 473 bin euro'ya satıldığı, Hafter'in ise aynı gemi için BAE'li şirkete 1,3 milyon euro ödediği bilgisi paylaşıldı.

İrlanda donanmasının gemide kullandığı silahların aynısının, Hafter güçlerinin eline geçtikten sonra "El Kerame" ismini alan gemide de yer aldığı belirtildi.

"Satışa çıkartılmadan önce tüm silah ve mühimmat gemiden söküldü"

Öte yandan Irish Times'e konuşan İrlanda Savunma Bakanlığından bir yetkili, gemiyle ilgili İrlanda tarafının yükümlülüğünün bulunmadığını, alıcı tarafın sorumlu olduğunu dile getirerek, satışa çıkarmadan önce tüm silah ve mühimmatın gemiden söküldüğünü savundu.

Gazeteye konuşan İrlandalı yetkili, raporu hazırlayan uzman ekibin, İrlanda makamlarıyla iletişime geçmediğini ileri sürdü.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatmasıyla birlikte ülke şiddet sarmalına sürüklendi. Hafter'in destekçisi ülkeler arasında, BAE ve Mısır en önde gelirken, Rusya ve Fransa'nın da yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA