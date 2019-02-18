Rapor ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ve parça ithalatına yüksek gümrük vergileri getirmesine yol açabilir.

Bakanlık sözcüsü Pazar geç saatlerde yaptığı açıklamada "Section 232" olarak bilinen ticaretin ulusal güvenliği tehdit edip etmediği hakkındaki soruşturma hakkındaki ayrıntıların paylaşılmayacağını söyledi.

Trump rapordaki tavsiyeleri hayata geçirip geçirmeyeceğine 90 gün içinde karar verecek.

Otomobil sektörü yetkilileri raporda montajı tümüyle tamamlanmış araçların yanı sıra elektrikli, kendini süren ve birbirleriyle iletişim kurabilen araçlar ile ilgili ürünlere ek gümrük vergisi getirileceğini tahmin ediyorlar.

Kaynak: Reuters