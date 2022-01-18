Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD ilaç firması Merck'ten UNICEF'e 3 milyon COVID-19 ilacı
[Fotoğraf: AP ]
ABD ilaç şirketi Merck, COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere UNICEF'e 3 milyon Molnupiravir ilacı sağlayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, düzenleyici izinlerin ardından bu yılın ilk yarısında 100’den fazla düşük ve orta gelirli ülkeye 3 milyon Molnupiravir ilacın dağıtımına başlanacağını söyledi.
Merck İcra Kurulu Başkanı Rob Davis, geçen hafta yaptığı açıklamada, dünyada etkisini sürdüren tedarik zinciri sorunlarına rağmen şirketin 10 milyon doz ilaç üretebildiğini söylemişti.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 23 Aralık’ta New Jersey merkezli Merck firması tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen ve ağızdan hap şeklinde alınan Molnupiravir ilacına "acil kullanım" onayı vermişti.
Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğü duyurulmuştu.
Etiketler: ABD İlaç Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri UNICEF
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