Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Vladimir Putin, ABD ve müttefikleri ile güvenlik garantileri konusunda yapılan görüşmeler konusunda İlham Aliyev'e bilgi verdi.

Kazakistan'daki olayların da ele alındığı görüşmede, ülkede durumun hızla istikrara kavuşturulmasından memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

Putin ve Aliyev görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığının ileride güçlendirileceğini de teyit etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de 14 Ocak'ta görüşmüştü.