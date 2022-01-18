Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ile Aliyev Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna meselesini telefonda görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Vladimir Putin, ABD ve müttefikleri ile güvenlik garantileri konusunda yapılan görüşmeler konusunda İlham Aliyev'e bilgi verdi.
Kazakistan'daki olayların da ele alındığı görüşmede, ülkede durumun hızla istikrara kavuşturulmasından memnuniyet duyulduğu dile getirildi.
Putin ve Aliyev görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığının ileride güçlendirileceğini de teyit etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de 14 Ocak'ta görüşmüştü.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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