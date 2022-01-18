Bangkok Post'un haberine göre, Sağlık Bakanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul, COVID-19 vakalarındaki düşüşle birlikte bazı kısıtlamaları hafifletmeyi düşündüğünü söyledi.

Gece kulübü ve barlar kapalı

Charnvirakul, turizm sektörünü canlandırmayı amaçlayan ve halihazırda Phuket, Phang Nga, Krabi ve Koh Samui'de uygulanan Sandbox Planı'nın, Chiang Mai, Chonburi, Khon Kaen ve Samut Prakan eyaletlerini de içerebileceğini dile getirdi.

Ülkeye varışta bir COVID-19 testi negatif çıkan turistlere serbest dolaşım sağlayan "Test Et ve Git" programının da şubat ayında tekrar başlayabileceğini aktaran Charnvirakul, gece kulübü ve bar gibi alanların şimdilik kapalı kalacağını söyledi.

Turistler için "korumalı alan"

Hafifletilmesi planlanan kısıtlamalar arasında, 7 gün boyunca belirtilen alanlarda kalmaları gereken ve iki kez COVID-19 testi yaptırmaları halinde karantinadan çıkabilen turistler için daha fazla "korumalı alan" oluşturulmasının yer aldığı duyuruldu.

Tayland'da salgının başından bu yana 2,3 milyon COVID-19 vakası görüldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bine ulaştı.